„Ökozid“ im TV: Deutschland vor Gericht, Merkel als Zeugin

In Billy Wilders Filmklassiker spielte Marlene Dietrich einst eine Frau, die ihrerseits die „Zeugin der Anklage“ spielte: um dem Angeklagten planmäßig zum Freispruch zu verhelfen. Die Rolle Angela Merkels ist in „Ökozid“ gleichsam die umgekehrte, da sie hier eigentlich, ohne allzu viel vorwegzunehmen, als Zeugin der Verteidigung auftritt.

Angeklagt vor dem Internationalen Gerichtshof ist die deutsche Bundesregierung, die hier allem Für und Wider zum Trotz deutlich älter aussieht als deren ehemalige Bundeskanzlerin; die wird in wenigen Tagen achtzig Jahre alt, macht aber, so wie Martina Eitner-Acheampong sie verkörpert, nicht den Eindruck.

Ihrem Vorgänger Gerhard Schröder, soeben Neunzig geworden, scheint es deutlich schlechter zu gehen. Ebenfalls vorgeladen, ist der zu Behandlungen in Russland untergetaucht. Derweil berichtet der einigermaßen angegraute Nachrichtenmoderator Ingo Zamperoni vom Prozessauftakt.

Wir befinden uns im Juli 2034, vier Jahre vor dem Kohleausstieg. Der Sommer ist wieder mal unerträglich heiß. Der Gerichtshof tagt provisorisch in Berlin-Tegel, weil Den Haag schon wieder mit Sturmfluten kämpft. „31 Staaten des globalen Südens“ geht es noch viel schlechter. Sie verklagen die Bundesrepublik nach Völkerrecht auf jährlich 60 Milliarden Euro: zwei Prozent der Schadenssumme aufgrund des nicht bewältigten Klimawandels, da Deutschland ja auch zwei Prozent des weltweiten CO 2 -Ausstoßes verantwortet. Es ist eine Präzedenzklage.

Die Anwältinnen Wiebke Kastager (Nina Kunzendorf, rechts)) und Larissa Meybach (Friederike Becht) vertreten 31 Länder, die die Bundesrepublik Deutschland wegen ihrer Klimapolitik auf Schadenersatz verklagt haben. Foto: Julia Terjung / RBB, Zero One Film

Auf Basis intensiver Recherchen, von vielen Experten beraten, haben Andres Veiel und Jutta Doberstein ein fiktives Justizdrama entworfen und inszeniert, das die Gegenwart in die nähere Zukunft weiterdenkt. Das Drama dieses Spielfilms mit so prominenter wie starker Besetzung (Friederike Becht, Nina Kunzendorf, Edgar Selge, Ulrich Tukur) spielt sich allerdings eher im Außen ab: Stürme, Fluten, vernichtete Existenzen, unfruchtbares Land. Im Gerichtssaal weht dagegen, dramaturgisch gesehen, ein vergleichsweise laues Lüftchen. Es gibt Spannungen zwischen den Beteiligten, Spannung im Film kommt eher nicht auf. Er hält sich, um seriös zu wirken, an die solide Gerichtsroutine. Gleichwohl wandelt sich das innere Klima einiger Figuren im Verlauf der Verhandlung heftig.

Bemerkenswerter ist die journalistische Leistung des Werkes, das die ARD jetzt innerhalb ihrer Themenwoche „Wie wollen wir leben“ ausstrahlt. Es belegt, wie die Bundesrepublik, das Land ehrgeiziger Klimaziele, seit Gerhard Schröder (Autokanzler und Genosse der Bosse) diese immer wieder torpedierte: indem sie etwa den Emissionshandel in Europa erst „platt gemacht“, dann verwässert hat und jedenfalls wirkungslos werden ließ, oder indem sie vor den Autokonzernen einknickte. Die Politik, soll das heißen, wollte niemals ihr eigenes Scheitern riskieren, weshalb sie lieber nichts riskierte, von den Folgen außerhalb des eigenen Geltungsbereiches einmal abgesehen.

Mit diesem Film im öffentlich-rechtlichen Fernsehen stellt sich Deutschland gleichsam selbst vor Gericht – und gegen die Mehrheit des eigenen Volkes, das gegen die Anklage auf die Straße geht. Das Verdienst der Macher ist es, die Angelegenheit nicht zum Tribunal werden zu lassen. Da ist Platz für Argumente und Gegenargumente, für Zwischentöne und für die Unterscheidung persönlicher und öffentlicher Interessen. Wir stehen uns meistens, erzählt das, selbst im Weg.

Und doch killt das moralische Sendungsbewusstsein dieser gesellschaftlichen Dystopie, die in eine politische Utopie mündet, das Spielfilmklima. „Ökozid“ will viel und überhebt sich. So läuft die Vision einer totalen Medienmanipulation, die die öffentliche Meinung mit wenigen Klicks lenken kann, ins Leere.

Schon nächsten Montag übrigens tagt im Ersten wieder eine Art Fernsehgericht: Vor dem Ethikrat geht es dann um die Sterbehilfe, in der Verfilmung von Ferdinand von Schirachs neuem Theatertext „Gott“.

Mittwoch, 18. November, 20.15 Uhr, Das Erste. Im Anschluss diskutiert die Sendung „Maischberger“ darüber.