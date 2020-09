Jörg Wagner, mobiler Museumspädagoge; Heiko Kolbe, Objektleiter am Kyffhäuser-Denkmal; und Alexandra Forner, vom Sachgebiet Kultur und Tourismus im Landratsamt, enthüllen am Sonntag den Tresor, in dem die Belohnung für die Detektive steckt. Wer die richtige Lösung findet, der bekommt eine Medaille.