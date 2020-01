Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weimarer Reden zu 30 Jahren deutscher Einheit: Landschaften der Zukunft

„Alles könnte anders sein“, konstatiert der Soziologe Harald Welzer in seiner Weimarer Rede, mit der die Reihe am Sonntag, dem 1. März, am DNT in ihre 27. Ausgabe startet. Am Sonntag, 8. März, spricht die Schriftstellerin und Theaterregisseurin Peggy Mädler über „Ziehende Landschaften“, ehe der ehemalige Umweltminister Klaus Töpfer am Sonntag, 15. März, den Vortragsreigen beschließt. Sein Thema: „Die Zukunft sitzt mit am Tisch“. Beginn jeweils um 11 Uhr im Großen Haus.

Zwar erinnert das Motto – „Blühende Landschaften“ – an uneingelöste Versprechen Helmut Kohls, dennoch nehmen die Veranstalter das bevorstehende Vereinigungsjubiläum nicht zum Anlass zu weiteren Rückschauen, sondern sie richten den Blick voraus und fordern Visionen ein: Welche Landschaften werden wir bei fortschreitendem Klimawandel in ein paar Jahrzehnten vorfinden? Welche Handlungsspielräume bleiben den Menschen in einer digitalisierten Welt? Wie können sich die Beziehungen zwischen den Völkern und Staaten gestalten? Und vor allem: Wofür muss man kämpfen? Der Soziologe, Sozialpsychologe und Publizist Harald Welzer (Jahrgang 1958) wagt den notwendigen geistigen Quantensprung, wenn er in seinem Vortrag konkrete Alternativen zum „expansiven, konsumistischen und rettungslos antiquierten Kapitalismus“ aufzeigt. Mit seiner Stiftung „Futurzwei“ erzählt er positive Geschichten des gesellschaftlichen Wandels.

Für die Autorin und Fontane-Preisträgerin Peggy Mädler (Jahrgang 1976) – „Legende vom Glück des Menschen“ (2011) und „Wohin wir gehen“ (2019) – ist eine Beschäftigung mit unserer Geschichte Voraussetzung für das Nachdenken über Zukunft: Nur dann würden wir die bevorstehenden sozialen Veränderungen begreifen und einordnen können.

Last but not least der politikerfahrene Praktiker im Rednertrio: Klaus Töpfer (Jahrgang 1938) stand seit 1987 einige Jahre als Bundesminister und von 1998 bis 2006 als Exekutivdirektor des UN-Umweltprogramms in der Verantwortung. Immer wieder wies er dabei auf den Zusammenhang von Umweltpolitik und Armutsbekämpfung hin. Man darf auf die umweltpolitischen Fragestellungen in seiner Weimarer Rede gespannt sein.

Wer die Zukunft gestalten wolle, brauche „Visionsfähigkeit und Realitätssinn“, betonte Weimars Oberbürgermeister Peter Kleine bei der Vorstellung des Programms. DNT-Intendant Hasko Weber sieht die Reden-Reihe als unverzichtbaren Bestandteil des „geistig-kulturellen Diskurses“ in der Kulturstadt.

