A4 zwischen Weimar und Jena im Juni und Juli nur einspurig

Im Juni und Juli kann es auf der A4 zwischen Weimar und Jena zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen. Wie das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr am Freitag informierte, seien auf diesem Streckenabschnitt vom 8. Juni bis 25. Juli in beiden Richtungen Markierungsarbeiten geplant, für die mit Tagesbaustellen mitunter zwei Spuren gesperrt werden.

Die Auf- und Abfahrten Magdala und Bucha müssten für die Markierungsarbeiten für einen Tag ganz gesperrt werden. Eine gleichzeitige Sperrung von Nord- und Südseite werde es jedoch nicht geben.

Wegen Bauarbeiten kommt es im Juni und Juli auch zu Sperrungen der Auf- und Abfahrten Apolda und Jena-Göschwitz.

So sei die Anschlussstelle Apolda in Richtung Dresden vom 8. bis 19. Juni gesperrt und in Richtung Frankfurt/Main vom 29. Juni bis zum 7. Juli. Im Bereich der Anschlussstelle werde während der Bauarbeiten auf der Autobahn jeweils der rechte Fahrstreifen im Baustellenbereich gesperrt. Der Verkehr werde zweistreifig an der Baustelle vorbeigeführt. Für den auf- und abfahrenden Verkehr würden je Fahrtrichtung gesonderte Umleitungen eingerichtet.

Die Anschlusstelle Jena-Göschwitz werde in Fahrtrichtung Frankfurt/Main für den abfahrenden Verkehr vom 22. bis 26. Juni gesperrt. Am 24. Juni sei die Anschlussstelle in Richtung Frankfurt/Main komplett gesperrt. Der Verkehr werde tagsüber zweistreifig und in der Nacht einstreifig an der Baustelle vorbeigeführt. Für den auf- und abfahrenden Verkehr werden gesonderte Umleitungen eingerichtet.