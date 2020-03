1400 Besucher in Nordhausen bei der Ausbildungsmesse

„Wir sind sehr zufrieden angesichts der Begleitumstände mit dem Corona-Virus“, sagt Vera Angelstein, Pressesprecherin der Nordhäuser Kreissparkasse als Veranstalter. Etwa 1400 Besucher habe sie an beiden Tagen der Ausbildungsmesse „Forum Berufsstart“ in der Wiedigsburghalle gezählt. Das seien nur etwa 100 weniger im Vergleich zum virusfreien Vorjahr. Auch von den Ausstellern habe es ein gutes Feedback gegeben. „Nur ganz wenige sind am Freitag wegen des Virus nicht erschienen.“

„Das Interesse für das Handwerk ist da, und zwar in allen Gewerken“, berichtet Ivonne Fritsche-Ullrich, Ausbildungsleiterin bei Henning Bau in Urbach. Viele Jugendliche hätten sich für Praktika interessiert als Grundlage für eine spätere Lehre, aber auch für Ferienjobs. Die Gespräche am Freitag seien intensiver gewesen, die am Samstag dafür effektiver.

Am Freitag sei das Interesse für die Ausbildungsplätze der Firma Schachtbau eine Stunde lang gut gewesen, danach eher verhalten, hat Ausbildungsleiter Rainer Siebold beobachtet. Am Samstag sei er zufriedener mit der Nachfrage der jungen Leute gewesen. Es habe viele Anfragen nach Praktika gegeben, aber auch nach dem Tag der offenen Tür der Schachtbauer, der am 28. März stattfindet.

Ralph Böttcher, Nordhäuser Niederlassungsleiter der Spedition Kielholz & Rybicki, war ebenfalls zufrieden, auch wenn die Kontakte etwas weniger waren im Vergleich zum Vorjahr. „Die Abbrecherquote von bis zu 30 Prozent ist ein großes Problem. Deshalb ist die richtige Information vor der Ausbildung so wichtig“, betont er.

Auch elf Hochschulen und Universitäten waren am Samstag mit ihren Studienangeboten vertreten. „Ich finde, das Interesse war sehr gut. Es wurde viel und vor allem konkret gefragt“, schildert Michaela Gösel von der Nordhäuser Hochschule ihren Eindruck. „Der Fokus lag bei uns auf dem Studium zum Grundschul-Lehramt“, teilte Manja Apfelstädt von der Uni Erfurt mit. Sie sei mit dem Besuch sehr zufrieden angesichts des Corona-Themas.