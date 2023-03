In Nordhausen beginnt eine neue Amtszeit

Nordhausen. Der Präsident der Nordhäuser Hochschule, Jörg Wagner, erhält für weitere sechs Jahre seine offizielle Ernennungsurkunde vom Thüringer Wissenschaftsministerium.

Thüringens Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) hat am Freitag Jörg Wagner erneut zum Präsidenten der Nordhäuser Hochschule ernannt und ihm die Ernennungsurkunde unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Zeit übergeben. Wagners neue Amtszeit beginnt am 11. März und hat eine Dauer von sechs Jahren.

Der promovierte Betriebswirt leitet die Hochschule bereits seit dem 19. Oktober 2004, damals noch unter der Bezeichnung „Rektor“. Seit der Hochschulreform im Jahr 2008 fungiert er in dieser Position als Präsident. „Die Hochschule Nordhausen leistet einen wichtigen Beitrag zur Fachkräftesicherung sowie zur Stärkung von Wirtschaft und Wissenschaft in Nordthüringen“, betont der Minister. „Davon zeugen auch die vielen Kooperationen mit regionalen Unternehmen, die das Studium praxisnah gestalten.“ Die Wiederwahl zeuge von der „sehr hohen Wertschätzung und dem Vertrauen“, das Wagner entgegengebracht werde.

„In den nächsten Jahren möchte ich unterstützen, den bereits sehr guten Ruf der Hochschule auszubauen“, sagt Jörg Wagner. Dabei seien Klimaschutz, Daseinsvorsorge und Digitalisierung die wichtigsten Themen. Die Hochschule hat 2500 Studenten, verteilt auf 31 Bachelor- und Masterstudiengänge.