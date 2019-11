Nordhausen. Luziana Walther fing mit 24 Jahren noch einmal von vorn an. Jetzt hat sie das beste Zeugnis in ihrem Fachbereich erzielt.

„Ich bin sehr stolz auf das, was ich erreicht habe“, sagt Luziana Walther über sich selbst und hat auch allen Grund dazu. Am 14. Oktober wurde sie in Erfurt zum besten Lehrling Thüringens in ihrem Ausbildungsbereich mit einer Durchschnittsnote von 1,1 ausgezeichnet.