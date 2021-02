Präsenz-Prüfungen für Beamtenanwärter verteidigt

An der Verwaltungsfachschule in Gotha ist die Anwesenheit im Unterricht und bei den Prüfungen auch in der Pandemie Pflicht. (Symbolbild)

Das Thüringer Innenministerium hat Präsenz-Prüfungen an der Verwaltungsfachschule in Gotha verteidigt. „Der Lehrbetrieb ist mit dem einer Universität nicht per se vergleichbar, da der Unterricht in einem geschlossenen Klassenverband von zirka 25 Personen stattfindet. Es handelt sich bei den Studierenden um Beamtenanwärter, die auf den Dienst in der Landesverwaltung vorbereitet werden“, sagte Ministeriumssprecher Carsten Ludwig. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog