Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Volkshochschule Kyffhäuserkreis lädt zu digitalen Vorträgen über Agenda 2030 ein

Die Volkshochschule des Kyffhäuserkreises bietet mit Stadt.Land.Welt.- eb eine digitale Vortragsreihe zur Agenda 2030 an. Der zweite Teil mit dem Titel „Ziel 1: Armut in allen ihren Formen und überall beenden“ findet am Mittwoch, 15. Juli, ab 18 Uhr statt. Boniface Mabanza Bambu von der Kirchlichen Arbeitsstelle Südliches Afrika (KASA) in Heidelberg widmet sich der Frage, wie es um die 17 Ziele (Sustainable Development Goals) der Agenda 2030 steht, die von den Vereinten Nationen im Jahr 2015 verabschiedet wurden. Stadt.Land.Welt.-Web befragt Experten nach dem Stand der Dingte,. Als Literaturwissenschaftler, Philosoph und Theologe ist Boniface Mabanza Bambu ein Kenner des Südlichen Afrika.

Die digitale Veranstaltungsreihe findet im Rahmen des Programms Entwicklungsbezogene Bildung in Deutschland (EBD) statt und ist eine Kooperation zwischen Engagement Global und dem Deutschen Volkshochschulverband DVV sowie DVV International.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Anmelden können sich Interessierte unter vhs-sondershausen@kyffhaeuser.de. Den Zugangslink erhalten sie ein bis zwei Tage vor der Veranstaltung per E-Mail. Voraussetzung für die Teilnahme ist die ebenfalls kostenfreie Anmeldung in der vhs.cloud.