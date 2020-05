Ilm-Kreis. Studenten geben ihrer Ausbildung in der Technischen Universität Bestnoten im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen.

Zufrieden mit Studium und Lehre in Ilmenau

Wirtschaftsingenieurwesen-Studenten der Technischen Universität Ilmenau sind mit ihrem Studiengang überaus zufrieden. In nicht weniger als acht Kategorien vergaben sie für ihren Studiengang im bundesweiten Vergleich Bestnoten. Das ergab das aktuelle CHE-Hochschulranking, die umfassendste Rangliste ihrer Art im deutschsprachigen Raum, die im Zeit-Studienführer 2020/21 veröffentlicht wurde, teilte die Universität mit. Beim Hochschulranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) sind es auch die Studenten selbst, die ihren Studiengang beurteilen.

Sie mussten auf einer Skala von 1 (sehr gut) bis 6 (sehr schlecht) Noten zu bestimmten Kriterien vergeben. In der Rubrik „Studium und Lehre“ vergaben die Studenten für sechs von acht Kriterien Bestnoten. Die Zufriedenheit mit der allgemeinen Studiensituation bewerteten sie mit 1,7. Für die „Studienorganisation“ vergaben sie eine 1,5 und für die „Betreuung durch Lehrende“ eine 1,9. Alle Studiengänge der TU Ilmenau, so auch Wirtschaftsingenieurwesen, starten zum Wintersemester 2020/21 am 5. Oktober mit der Studieneinführungswoche.

Als Tag des Vorlesungsbeginns ist der 12. Oktober geplant. Die Einschreibung ist ab dem 16. Mai möglich, ohne Numerus clausus.