Bernhard Vogel ist der Träger des Point-Alpha-Preises 2020. Die Auszeichnung ist die zwölfte in der Tradition des Point-Alpha-Preises.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bernhard Vogel erhält Point-Alpha-Preis 2020

Bernhard Vogel erhält den Point-Alpha-Preis 2020. Wie wenige stehe Vogel durch sein lebenslanges Wirken für die Deutsche Einheit, teilt das Kuratorium Deutsche Einheit mit.

In einer Zeit, in der viele westdeutsche Politiker das Ziel der deutschen Wiedervereinigung aufgegeben hatten, sei Vogel für diesen grundgesetzlichen Auftrag eingetreten. Gerade in der DDR sei die Wiedervereinigung die Hoffnung vieler gewesen.

Schon in seiner Zeit als Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken pflegte er inoffizielle, aber wichtige Kontakte in die DDR. Als langjähriger Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung habe er nach der Wiedervereinigung den Aufbau dieses vor allem staatsbürgerkundlich tätigen Bildungswerks in den ‘’jungen Ländern’’, wie Vogel zu formulieren pflegt, entscheidend vorangebracht.

„Seine politische Karriere ist beispiellos’’, sagte der Präsident des Kuratoriums Deutsche Einheit, Christian Hirte. Der CDU-Politiker war von 1976 bis 1988 Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz. Nach der Wiedervereinigung habe er sich auf Vermittlung von Bundeskanzler Helmut Kohl erneut in die Pflicht nehmen lassen. Von 1992 bis 2003 war er Ministerpräsident des Freistaats Thüringen.

In seiner Erfurter Amtszeit, die von den großen Umbrüchen und Problemen der ‘’Nachwendezeit’’ geprägt war, brachte er zahlreiche Zukunftsprojekte auf den Weg, die zur Grundlage des Thüringer Aufbauerfolgs wurden.

Die Auszeichnung von Bernhard Vogel ist die zwölfte in der Tradition des Point-Alpha-Preises, der 2005 erstmals verliehen wurde, damals an den ehemaligen US-Präsidenten George Bush sen., den ehemaligen sowjetischen Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow sowie den früheren Bundeskanzler Helmut Kohl. Zuletzt (2019) war Jean-Claude Juncker, Präsident der Europäischen Kommission, ausgezeichnet worden.

Die Preisverleihung soll am 19. Dezember in der Akademie der Stiftung in Geisa erfolgen. Die gegebenen Umstände ließen zurzeit aber noch keine verbindlichen Detailangaben zu der Preisverleihung zu.