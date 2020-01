Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

24-Jähriger Paketdieb zu Geldstrafe verurteilt

Der 24-Jährige, der am 14. Januar bei einem Paketlieferdienst in Nohra mehrere Smartphones gestohlen hatte und seither Untersuchungshaft saß, wurde am Dienstag zu einer Geldstrafe verurteilt. Wie die Polizei mitteilte, sei der Mann in einem beschleunigten Verfahren dem Richter vorgeführt worden und im Prozess am Amtsgericht Weimar zu einer Geldstrafe verurteilt worden.

120 Tagessätze muss der 24-Jährige nun zahlen. Die Strafe, die das Gericht verhängte, läge über dem Antrag, den die Staatsanwaltschaft gestellt hatte.

Der 24-Jährige hatte in der Nacht zum 14. Januar Schmuck und Handys aus den Paketen gestohlen. Ein Kollege hatte ihn dabei erwischt und zusammen mit dem Vorgesetzten der Polizei übergeben.