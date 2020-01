Nach dem Einsatz der Polizei in einer Gemeinschaftsunterkunft in Sonneberg entscheidet nun die Staatsanwaltschaft über das Vorgehen mit dem Randalierer. (Symbolbild)

28-Jähriger randaliert in Gemeinschaftsunterkunft in Sonneberg

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

28-Jähriger randaliert in Gemeinschaftsunterkunft in Sonneberg

Ein 28-Jähriger hat am Sonntagmorgen in einer Gemeinschaftsunterkunft in Sonneberg randaliert und mehrere Türen eingetreten. Wie die Polizei mitteilte, habe der Iraker, der bei der Polizei als Intensivtäter geführt wird, bereits am Vorabend eine Decke in seinem Zimmer angezündet. Die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam.

Der 28-Jährige habe in der Unterkunft in Köppelsdorf in Sonneberg gelebt, sei vor mehreren Monaten allerdings selbstständig aus Deutschland ausgereist, kurze Zeit später aber wieder eingereist. Dadurch kam ein neues Asylverfahren zustande. Die Polizei ermittelt zu dem Brand am Samstag. Am Montagvormittag solle die Staatsanwaltschaft über das weitere Vorgehen mit dem Mann entscheiden.