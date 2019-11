Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Angebrannter Topf löst Alarm aus

Polizei und Feuerwehr wurden am späten Mittwochnachmittag zur Wohnung einer 81-jährigen Rentnerin in Sömmerda gerufen. Ein Hausbewohner hatte den Notruf gewählt, nachdem er hörte, dass in der Wohnung der Rentnerin der Rauchmelder anschlug und sie zunächst auf sein Klingeln die Tür nicht öffnete. Als die Feuerwehr eintraf, öffnete die Frau die Wohnungstür selbst. Ein angebrannter Topf hatte den Rauchmelder ausgelöst. Die 81-Jährige blieb zum Glück unverletzt, kam vorsorglich ins Krankenhaus. In ihrer Wohnung entstand geringer Schaden.