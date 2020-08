Weimar. In Weimar haben Anwohner einen Einbrecher in ihrem Haus bemerkt und schritten selbst zur Tat.

Anwohner sperren in Weimar Einbrecher ein

In Weimar haben Anwohner am Montagmorgen einen Einbrecher selbst dingfest gemacht. Wie die Polizei informierte, sei sie gegen 5.40 Uhr darüber informiert worden, dass sich in der Asbachstraße ein Einbrecher auf dem Dachboden befinde und diesen gerade durchwühlt.

Durch die Bewohner wurde die Zugangstür abgeschlossen und der Einbrecher somit eingesperrt. Die Polizei konnte den polizeibekannten 32-Jährigen dann in Empfang nehmen. In seinem Rucksack wurden Einbruchswerkzeuge gefunden. Auf seine Bitte hin wurde er im Klinikum einem Arzt vorgestellt. Die Staatsanwaltschaft prüfe derzeit den Erlass eines Haftbefehles.

