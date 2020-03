Auf Mitschüler mit „pistolenähnlicher Waffe“ geschossen

Hildburghausen. Die Polizei musste am Freitagmittag zu einer Schule in Hildburghausen ausrücken, weil dort ein Schüler mit einer „pistolenähnlichen Waffe“ auf einen Mitschüler geschossen hatte.

Wie die Polizei am Sonntag berichtet, wurde sie am Freitagmittag an eine Schule in Hildburghausen gerufen. Hier soll ein zwölfjähriger Schüler mit einer pistolenähnlichen Waffe auf einen Mitschüler geschossen und diesen am Bein leicht verletzt haben. Eine ärztliche Behandlung war anschließend nicht notwendig. Lebensgefahr bestand für alle Beteiligten laut Polizei zu keiner Zeit.

Wie sich herausstellt handelte es sich bei der Waffe nach ersten Erkenntnissen um eine Softair-Pistole, die durch die Polizei sichergestellt wurde.

Die beiden Schüler wurden im Anschluss zu ihren Eltern gebracht. Gegen den zwölfjährigen Schützen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.