Aufmerksamer Wachmann verhindert Einbruch in Autohaus in Sömmerda

Sömmerda Zwei Männer haben in Sömmerda versucht, in ein Autohaus einzubrechen. Mehrere Streifenwagen kamen zum Einsatz.

Ein aufmerksamer Wachmann hat in Sömmerda einen Einbruch verhindert. Laut Polizei hatte er über die Videoüberwachung zwei Männer beobachtet. Diese wollten in der Nacht zum Dienstag in ein Autohaus einbrechen, berichtet Mdr Thüringen.

Mehrere Streifenwagen kamen zum Einsatz. Die Täter konnten nach kurzer Flucht festgenommen werden.

Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz

Bei der Durchsuchung der beiden Männer wurden Sturmhauben, Taschenlampen, einen Elektroschocker sowie ein Brecheisen gefunden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Hausfriedensbruchs und Verstoßes gegen das Waffengesetz.

