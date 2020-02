Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Aus der Straßenbahn ins Gefängnis: Polizei in Erfurt schnappt Taschendieb

Die Polizei in Erfurt hat am Dienstag einen 62-Jährigen festgenommen, der in mehreren Bundesländern wegen Taschendiebstählen bekannt ist. Auch in Erfurt hatte er am Dienstag versucht zuzuschlagen.

Wie die Polizei mitteilte, habe der Mann in einer Straßenbahn die Tasche einer 90-jährigen Frau geöffnet und hineingegriffen. Ein Polizist, der gerade nicht im Dienst war, beobachtete ihn aber dabei und rief die Polizei-Kollegen. Diese stellten fest, dass der Mann zur Fahndung ausgeschrieben war und nahmen ihn fest. Er landete in Untersuchungshaft.