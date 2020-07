Erfurt. Nach einem Autounfall in Erfurt kommt es am frühen Montagabend zu Störungen im Zugverkehr.

Auto stürzt auf Gleise in Erfurt – Beeinträchtigungen im Zugverkehr

Am Montagabend ereignete sich in Erfurt ein Autounfall, der zu Behinderungen im Thüringer Zugverkehr geführt hat. Wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte, ist ein Auto in Erfurt-Bischleben auf die Gleise gestürzt.

Parallel zu den Gleisen, auf der K 26, war ein Fahrer mit seinem Auto unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und eine Böschung hinabstürzte. Der Mercedes kam auf den Schienen zum Liegen. Die Bahnstrecke wurde gegen 17 Uhr zunächst komplett gesperrt.

Über 100.000 Euro Schaden

Der Autofahrer habe einen Schock erlitten und wurde medizinisch betreut. Ein Bergekran soll das Auto im Verlauf des Abends von den Gleisen holen. Außerdem werde die Bahn die Gleise vermessen. Der Schaden, dem der Bahn entstanden ist, werde den Angaben zufolge auf 15.000 Euro geschätzt. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 100.000 Euro.

Erhebliche Verspätungen im Bahnverkehr

Zwei der drei Gleise seien inzwischen wieder frei; die Strecke in Richtung Gotha aber weiterhin gesperrt, da sich dort noch das Auto befindet.

Außerdem waren Regionalzüge zwischen Erfurt und Südthüringen, zwischen Erfurt und Eisenach und zwischen Göttingen und Gera von Ausfällen und Verspätungen betroffen. Auch Fernzüge zwischen Eisenach, Erfurt und Dresden sind teilweise noch erheblich verspätet unterwegs, heißt es bei MDR Thüringen.

