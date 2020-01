Eisenach. Zu zwei Autounfällen musste der Rettungsdienst am Dienstagabend im Wartburgkreis ausrücken. Ein 18-jähriger Fahranfänger musste anschließend ins Krankenhaus.

Autofahrer kommen von Straße ab – Fahranfänger kommt verletzt ins Krankenhaus

Wie die Polizei berichtet war ein 18-jähriger Fahranfänger mit seinem Auto am gestrigen Dienstabend auf der B7 bei Schönau an der Hörsel unterwegs. In einer Linkskurve kam der Mann mit seinem Auto aus bisher noch ungeklärter Ursache von der Straße ab. Anschließend fuhr er damit gegen einen Baum. Dabei wurde der 18-Jährige verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn anschließend ins Krankenhaus.

Sein Auto musste abgeschleppt werden. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von etwa 5000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Ein weiterer Autounfall ereignete sich am gleichen Abend auf der B19 bei Wilhelmsthal. In einer Rechtskurve verlor ein 20-Jähriger aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Sein Pkw geriet nach links von der Straße ab und überschlug sich anschließend einmal.

Der Fahrer und der 20-jährige Beifahrer im Auto blieben unverletzt. Am Auto entstand allerdings wirtschaftlicher Totalschaden. Für die Unfallaufnahme und Bergung musste die B19 kurzzeitig voll gesperrt werden.