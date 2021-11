Autos kollidieren in Kurve auf glatter Straße - Zwei Schwerverletzte

Kaltennordheim. Auf der B285 ereignete sich ein Unfall auf glatter Fahrbahn. Zwei Autofahrerinnen kamen schwerverletzt ins Krankenhaus.

Am Freitagnachmittag ereignete sich auf der B285 zwischen Kaltennordheim und Kaltensundheim auf glatter Straße ein schwerer Verkehrsunfall. Nach Angaben der Polizei waren hier zwei Autos in einer Kurve aus noch ungeklärter Ursache frontal miteinander kollidiert. Beide Frauen wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden.

Zur weiteren medizinischen Versorgung wurden sie mit dem Rettungshubschrauber und einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs und auf Grund der Schwere der entstandenen Verletzungen der Beteiligten wurde ein Gutachter an die Unfallstelle beordert. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie die notwendige anschließende Reinigung und Beseitigung der ausgelaufenen Flüssigkeiten war die B285 für etwa vier Stunden gesperrt.