Bei großer Hitze im Auto gelassen: Hund schnappt durch Fensterspalt nach Luft

Tiere sollte man im Sommer niemals in geparkten Autos lassen - sie entwickeln sich schnell zur Todesfalle. (Symbolbild)

Sonneberg Bei 33 Grad Celsius Außentemperatur ist ein Hund am Montag in Sonneberg im Auto zurückgelassen worden. Passanten alarmierten die Polizei.

Am Montag gegen 15 Uhr wurden Passanten in Sonneberg auf einen in einem Audi eingesperrten Hund aufmerksam.

Hund wollte sich durch Spalt im Fenster zwängen

Wie die Polizei mitteilte, stand das Auto in der prallen Sonne bei 33 Grad Celsius Außentemperatur. Das Tier versuchte sich durch einen kleinen Spalt im Fenster nach außen zu zwängen und schnappte nach Luft.

Da das Herrchen weit und breit nicht in Sicht war, riefen die besorgten Passanten die Polizei. Die Beamten machten die 32-jährige Hundehalterin zum Glück rechtzeitig während ihres Einkaufes in einem Einkaufsmarkt ausfindig. Sie zeigten die Frau wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz an.

