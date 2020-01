Eisenach. Weil ein VW-Fahrer vermutlich eine rote Ampel ignorierte, krachte es am Montagmorgen in Eisenach.

Bei Rot über die Ampel: Zwei Verletzte bei Unfall in Eisenach

Ein 57-jähriger Toyota-Fahrer nutzte am Montagmorgen die Abfahrt Eisenach-Ost der B 88, um an der anschließenden Kreuzung geradeaus in Richtung Dürrerhofer Allee zu fahren. Als er die Kreuzung passierte, fuhr aus Richtung Stockhausen kommend ein 35-jähriger VW-Fahrer vermutlich bei roter Ampel ebenfalls in die Kreuzung ein, wie die Polizei berichtet. Es kam zum Zusammenstoß, beide Fahrer wurden dabei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstanden Schäden in Höhe von 20.000 Euro.