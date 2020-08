Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bei Routineüberprüfung: Flüchtiger Angeklagter festgenommen

Am Donnerstagabend überprüfte die Polizei einen 29-Jährigen und einen 32-Jährigen, die in der Straße Am Königswasser in Suhl als Wildcamper gemeldet wurden. Die beiden Männer hatten laut Polizeiangaben am Wald ihr Lager aufgebaut und ein Feuer angezündet. Bei der Überprüfung der Personalien der beiden Wildcamper stellten die Polizisten fest, dass gegen einen der beiden ein Haftbefehl mit Freiheitsstrafe vorlag.

Der Mann wurde zum Absitzen seiner Freiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt nach Suhl-Goldlauter gebracht.

Beide Männer wurden wegen Verstoßes gegen das Thüringer Waldgesetz angezeigt.