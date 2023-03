Beinahe-Unfall: Unbekannte lösen Radmuttern an Auto in Meiningen

Meiningen. Unbekannte Täter haben in Meiningen die Radmuttern eines Autos gelöst. Die Fahrerin bemerkte dies erst, als sie schon eine Weile mit dem Wagen unterwegs war.

Bislang Unbekannte haben am Donnerstag, in der Zeit zwischen 7 und 13.15 Uhr, an einem Ford, der zu dieser Zeit in der Georg-Leubuscher-Straße in Meiningen abgestellt war, alle Radmuttern eines Vorderrades gelöst.

Während der Fahrt bemerkte die 38-jährige Fahrerin laut Landespolizeiinspektion Suhl das "auffällige und veränderte Fahrverhalten" und stoppte ihren Wagen in Wahns. Sie stieg aus und stellte fest, dass das Vorderrad bereits in Schrägstellung stand. Zudem fand sie einige Meter hinter dem Auto eine Radschraube auf der Fahrbahn. Ein Unfall konnte so noch rechtzeitig verhindert werden.

Die Meininger Polizei ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und nimmt unter der Telefonnummer 0369375910 Hinweise entgegen.

