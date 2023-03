Betrunkener Motorradfahrer verursacht Unfall und greift Polizisten an

Arnstadt. Ein alkoholisierter Motorradfahrer hat in Arnstadt einen Unfall verursacht und ist anschließend auf Polizisten losgegangen. Der Mann muss sich wegen mehrerer Straftaten verantworten.

Ein betrunkener Motorradfahrer hat am Samstagnachmittag in Arnstadt einen Unfall verursacht und hat anschließend die Polizisten angegriffen. Wie die Polizei mitteilt, war der 57-Jährige mit seiner KTM an der Kreuzung Stadtilmer Straße und Gehrener Straße mit einem Volvo zusammengeprallt, weil er eine rote Ampel missachtet habe.

Durch die Kollision wurde der Mann vom Motorrad geschleudert und blieb auf der Straße liegen. Er erlitt dabei leichte Verletzungen. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von 2,36 Promille festgestellt. Daraufhin wurde eine Blutentnahme veranlasst. Wobei der 57-Jährige die eingesetzten Polizisten angriff und erheblichen Widerstand leistete, so die Polizei. Verletzt wurde dadurch aber niemand.

Der Führeschein des Motorradfahrers wurde sichergestellt. Er hat sich nun wegen mehrerer eingeleiteter Strafverfahren zu verantworten.

