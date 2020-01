Blinde Zerstörungswut

Wieder so ein Akt sinnloser Zerstörungswut. Am Gothaer Platz haben unbekannte Vandalen 18 Bodenlampen mit brachialer Gewalt zerschlagen. Am Montag in der Amtsleiterberatung sei das Thema zur Sprache gekommen, so Stephan Wunder vom Erfurter Garten- und Friedhofsamt. Man habe sofort den gesamten Platz gesperrt, um Unfälle zu vermeiden. Denn durch die Lampenkrater besteht nun erhöhte Stolpergefahr. Der rein materielle Schaden wurde auf 4000 bis 5000 Euro beziffert. Die Täter konnten ihrer Zerstörungswut – dem Anschein nach mit Steinen aus dem Gleisbett der vorbeiführenden Straßenbahn – unerkannt freien Lauf lassen.

Zeugen werden um Mithilfe gebeten

Die Lampen waren ursprünglich bei der Umgestaltung des Gothaer Platzes dazu gedacht, die Kronen der neu gesetzten Bäume zu beleuchten. Da aber aufgrund von Krankheiten bereits abgestorbene Bäume gefällt werden mussten und der Standort ohnehin wegen der nicht funktionierenden Bewässerung als schwierig gilt, wird man aller Voraussicht nach darauf verzichten, die Lichtinstallation zu erneuern, so Stephan Wunder. Da spiele auch das Thema „Lichtverschmutzung“ eine Rolle. Was aber alles kein Freibrief für Vandalen sei, gegen die nun Strafanzeige erstattet wird. Zudem werden Zeugen gebeten, mögliche Beobachtungen dem Garten- und Friedhofsamt mitzuteilen.

Sieben Fälle von Vandalismus seit Jahresbeginn

Auf Nachfrage hieß es bei der Erfurter Polizei, man könne keine grundsätzliche Zunahme von Vandalismus erkennen. Betrachtet man aber eben nur die Polizeiberichte seit Jahresbeginn, fallen insgesamt sieben mehr oder minder schwere Vorfälle dieser Art ins Auge. Erst am letzten Wochenende wurden im Rieth sieben Autos mutwillig zerkratzt und eingedellt. Am vergangenen Freitag demolierten Unbekannte auf dem Parkplatz eines Seniorenheims drei Autos. Am Dienstag voriger Woche wurden an verschiedenen Orten im Norden der Stadt Fensterscheiben eingeworfen. In der Ulan-Bator-Straße und in der Magdeburger Allee kühlten am 12. und 13. Januar unbekannte Täter ihr Mütchen an diversen Fahrzeugen. Am 11. Januar verwüsteten Randalierer eine Schule in der Halleschen Straße. Am 2. Januar hatten gewissenlose Brandstifter in Marbach ein Haus durch vorsätzlich gelegtes Feuer beschädigt.

Am schlimmsten hat es eine Schulsporthalle getroffen

Der schwerwiegendste Fall stammt noch vom Jahresende. Von blinder Zerstörungswut getrieben, hatten bislang unbekannte Täter in der Sporthalle einer Schule am Muldenweg einen Schaden von mehreren Tausend Euro angerichtet. Die Vandalen hatten die Wasserhähne aufgedreht und die Abläufe der Waschbecken verstopft. Tagelang ergoss sich Wasser in das Gebäude.