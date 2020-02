Blindgängersuche in Nordhausen auch am Donnerstag: Erste Verdachtspunkte nicht bestätigt

Eine zumindest vorübergehende Entwarnung zu den Bombenverdachtspunkten am Nordhäuser Theater konnte die Stadtverwaltung am Mittwochnachmittag geben. Wie Sprengmeister Andreas West vom Räumdienst in einer Presseerklärung mitteilte, wurden bisher keine Bombenblindgänger gefunden. Bei den bisher geöffneten sieben Verdachtspunkten handelte es sich nach Angaben der Firma um Metallrückstände wie einen Säbel, bei dem noch nicht klar ist, ob er archäologischen Wert hat oder nur Requisite ist. Den ganzen Tag über war auf der künftigen Baustelle für den Theateranbau reges Treiben zu beobachten. Das Räumkommando sondierte hier den Boden und grub die Verdachtspunkte vorsichtig mit dem Bagger an.

„Über die Ergebnisse der Untersuchungen sind wir Stand heute als Stadt Nordhausen erst einmal erleichtert,“ erklärte Oberbürgermeister Kai Buchmann (pl) am Mittwoch angesichts einer drohenden Evakuierung des Innenstadtbereichs wie im November.

Doch ganz abgeschlossen sind die Sondierungen noch nicht: Tauber Delaborierung werde am Donnerstagmorgen die Untersuchungen an zwei weiteren Verdachtspunkten fortsetzen, da hier die Arbeiten noch bis in die Abendstunden andauern würden, hieß es von Stadtpressesprecher Lutz Fischer.