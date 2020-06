Pößneck. In Pößneck ist in der Nacht ein Brand ausgebrochen. Die Löscharbeiten werden vermutlich bis in den Vormittag dauern.

Brand in einem Haus in Pößneck ausgebrochen

Ein Brand ist in der Nacht zu Montag in einem Haus in Pößneck ausgebrochen. Die Löscharbeiten werden vermutlich bis in den Vormittag dauern, wie ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale am frühen Montagmorgen sagte.

Ein Brand ist in der Nacht zu Montag in einem Haus in Pößneck ausgebrochen. Die Löscharbeiten werden vermutlich bis in den Vormittag dauern, wie ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale am frühen Montagmorgen sagte.