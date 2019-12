In der Nacht vom 20. zum 21. September stand das Nebengebäude eines Wohnhauses im Bauernweg in Flammen. Das Feuer zerstörte den Großteil des Gebäudes.

Brandserie in Bornhagen: Belohnung für Hinweise auf Täter ausgelobt

Nach einer Serie von Bränden in Bornhagen im Eichsfeld geht die Polizei mittlerweile von vorsätzlichen Taten aus. In der Nacht vom 20. zum 21. September stand das Nebengebäude eines Wohnhauses im Bauernweg in Flammen. Das Feuer zerstörte den Großteil des Gebäudes. Am 7. November dann erneut Flammen im Bauernweg. Diesmal brannte Papier unter dem Schleppdach einer Lagerhalle, das Entzünden der Jalousie an einem Fenster misslang.

Am 8. November dann die Entdeckung an einer Lagerhalle. Hier sollte eine Holztür angezündet werden. Entsprechende Utensilien stellten die Ermittler sicher. In der Nacht zum 17. November brannten im Bauernweg gelagerte Holzbalken. Mehrere Tausend Euro Schaden richtete das Feuer an.

In allen vier Fällen schließt die Polizei technische Defekte als Brandursache aus. Die Kriminalisten sprechen mittlerweile von einer Brandserie, was ein vorsätzliches Zündeln voraussetze, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Eine Versicherung habe nun eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung des oder der Täter führen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.