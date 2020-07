Jena. In Jena wurde ein Burschenschaftler von drei bisher Unbekannten überfallen und verletzt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Burschenschaftler in Jena überfallen und verletzt

Burschenschaftler in Jena überfallen und verletzt

In Jena wurde in der Nacht zum Sonntag ein Burschenschaftler überfallen. Wie die Polizei informierte, sei der 52-Jährige in der Quergasse durch drei bisher unbekannte Personen angegriffen worden, die versuchten ihm seine Schärpen zu entreißen.

Zudem hätten die Täter mehrfach auf den Geschädigten eingeschlagen und -getreten, bevor sie flüchteten. Der 52-Jährige wurde dadurch leicht verletzt. Die Polizei Jena sucht nun Zeugen und nimmt Hinweise unter der 03641-810 entgegen.

