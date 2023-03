"Der Oger" auf Wohngebäude im Landkreis Nordhausen - Polizei sucht nach Sprayern

Ellrich. Im Landkreis Nordhausen haben Unbekannte ein Wohngebäude mit einer rauchenden Gestalt beschmiert. Unterzeichnet ist das Bildnis mit "Der Oger".

Graffiti-Sprayer verursachen regelmäßig große finanzielle Schäden an Zügen, S-Bahnen - und Wohngebäuden. Foto: Landespolizeiinspektion Nordhausen

An einem Wohngebäude in Ellrich haben Unbekannte vor knapp zwei Wochen, am 12. oder 13. März, mit schwarzer Sprühfarbe Graffitis angebracht. Sie "verzierten" laut Landespolizeiinspektion Nordhausen die Fassade mit einer menschlichen Gestalt, die einen Joint raucht - im Maßstab 2,10 Meter x 1 Meter. Daneben wurde der Wortlaut "Der Oger" geschrieben. Gegebenenfalls handelt es sich hierbei um den Tag, also die Signatur bzw. das Pseudonym des Erstellers. Im oben beschriebenen Tatzeitraum hat es ähnliche Taten an der Ellricher Kirche gegeben.

Die Kriminalpolizei Nordhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. Nun werden Zeugen gesucht, die den oder die Täter bei der Tat beobachtet haben. Außerdem werden Personen gesucht, die Hinweise zu dem Tag "Der Oger" machen können.

