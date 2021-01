Deshalb ist die A38 bei Heiligenstadt seit Freitag früh gesperrt

Noch am späten Nachmittag war die A 38 zwischen Heiligenstadt und Leinefelde wegen Bergungsarbeiten des in der Nacht verunglückten Lkw gesperrt. Vor 8 Uhr am Morgen konnte damit nicht begonnen werden, weil eine Stromleitung so nahe an der Unglücksstelle verläuft, dass es in der Nacht zu gefährlich gewesen wäre, mit einem Kran einen Bergungsversuch zu starten.

Der Strom musste erst umverlegt und diese Leitung abgeschaltet werden. Ein weiteres Problem, so Andreas Funke, Chef des Bergungsunternehmens, war, dass der Lkw eine unglückliche Lage hatte, nämlich mit den Rädern zur Böschung. So konnte er nicht einfach aufgerichtet werden, sondern musste erst in Richtung Mittelleitplanke gezogen werden. Laut Frachtpapieren hieß es, die Ladung wiege zehn Tonnen. „Für uns eigentlich kein Problem“, so Funke.

Doch der Lkw wollte sich kaum bewegen. Beim Überprüfen der Ladung selbst stellte sich heraus, dass der Auflieger voller Gitterboxen mit Blumenerde war. „Voll bis unters Dach“, so Funke. Eine Hochrechnung ergab ein Gewicht von schätzungsweise 25 Tonnen. Das wäre mit einem Kran nicht zu heben, ohne dass der Auflieger durchbreche, erklärt Funke. Also musste zeitraubend begonnen werden, die Ladung per Hand auf mehrere Tieflader des Bergungsunternehmen umzupacken und abzufahren. D

amit waren die zehn durchgefrorenen Helfer noch beim Einbrechen der Dunkelheit beschäftigt. Andreas Funke hatte zwischendurch heiße Getränke und Stärkung gebracht. „Das hier ist eine Hausnummer“, sagt er. Voraussichtlich noch bis 20 Uhr werde man zu tun haben, bis der Lkw aufgerichtet und abgeschleppt werden kann. Währenddessen staute sich der Freitagnachmittag-Berufs- und Pendlerrückreiseverkehr auf den Umleitungsstrecken auf mehrere Kilometer.

