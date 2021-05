Eine mehrteilige Egge wie auf diesem Symbolbild stecken Diebe nicht mal eben in den Kofferraum. Trotzdem kam ein ähnliches Gerät Ichtershausen abhanden.

Diebe verschwinden in Ichtershausen mit knallroter Feldegge

Ichtershausen. Ausgerechnet eine unhandliche Feldegge haben Unbekannte in Ichtershausen gestohlen.

Unbekannte haben sich bei einem Diebstahl in Ichtershausen nicht mit Kleinkram zufrieden gegeben. Im Zeitraum vom 24. April bis 3. Mai ließen sie nahe eines Autohauses in der Karl-Marx-Straße eine rote, dreiteilige, klappbare Feldegge mitgehen, teilte die Polizei mit. Das unhandliche Gerät hat einen einen Wert von rund 750 Euro. Jetzt sucht die Polizei Zeugen für das Verschwinden des auffälligen Beuteguts oder dessen Verbleib. Hinweise an die Polizei unter Telefon: 03677/60 11 24 (Bezugsnummer 0098919/2021).