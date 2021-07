Diebesduo mit Schreien und Klatschen in die Flucht geschlagen

Sömmerda. Zivilcourage hat ein Mann in Sömmerda bewiesen. So vereitelte er eine nächtliche Diebestour.

Mit lautem Klatschen und Schreien hat ein 32 Jahre alter Mann in Sömmerda zwei Diebe in die Flucht geschlagen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, traute der Mann in der vergangenen Nacht seinen Augen kaum, als er gegen 2 Uhr auf die Männer traf, die ein mittels Lenkradschloss gesichertes Moped geschultert hatten, um es zu entwenden.

Daraufhin schrie er ihnen entgegen und klatschte dabei laut in die Hände. "Dieses Auftreten schien die unbekannten Täter derart geschockt zu haben, dass sie ihre Beute fallen ließen und die Flucht ergriffen", so die Polizei. Das Moped konnte dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden.

