Drogenhändler entpuppt sich als Kräuter-Fan in Sömmerda

Thymian anstelle von Rauschgift versuchte am Dienstagmittag ein Jugendlicher in Sömmerda zu verkaufen. Polizisten wurden auf einen möglichen Deal aufmerksam und stellten den 16-jährigen mutmaßlichen Händler. Das angebliche Gras roch verdächtig, allerdings nicht nach Marihuana, teilt die Polizei mit. Der Teenager hatte versucht, Thymian als Rauschgift auszugeben. Die Tabak-Kräuter-Mischung wurde sichergestellt. Die Polizei ermittelt.

Einen unerwünschten Schlafgast und einen unfreiwilligen schlechten Tausch registrierte ein Datschenbesitzer am Dienstag in einer Sömmerdaer Kleingartenanlage. Ein Unbekannter hatte es sich in dem Häuschen gemütlich gemacht und sein Nachtlager aufgeschlagen. Der Fremde nahm aus der Hütte Wertsachen in Höhe von 2000 Euro mit und verursachte einen Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Dafür hinterließ er Konsumgegenstände für Betäubungsmittel und einen Schlafsack, teilt die Polizei mit.