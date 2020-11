Ein Toter und zwei Schwerverletzte bei Brand in Tambach-Dietharz

Tambach-Dietharz. In einem Mehrfamilienhaus in Tambach-Dietharz ist am Donnerstag Feuer ausgebrochen. Eine Person kam bei dem Brand ums Leben.

Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Tambach-Dietharz (Landkreis Gotha) sind am Donnerstag ersten Erkenntnissen zufolge ein Mensch getötet und zwei weitere schwer verletzt worden. In dem betroffenen Gebäude wohnen insgesamt 32 Menschen, sagte ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale der Polizei.

Die Feuerwehr habe diesen Erkenntnissen zufolge weitere Verletzte aus dem Gebäude geborgen. Eine Person sei aus einem Fenster gesprungen. Nähere Angaben konnten zunächst nicht gemacht werden.

Auto rauscht Abhang hinunter und kracht gegen Baum – 70-Jähriger verletzt

Weitere Blaulichtmeldungen