Einbruch in Corona-Testzelt - Hoher Sachschaden bei Wohnungsbrand

Erfurt. Unbekannte sind in ein Corona-Testzelt eingebrochen. Diese und andere Meldungen gibt es von der Polizei in Erfurt.

Unbekannte sind zwischen Sonntag und Montag in ein Corona-Testzelt in Erfurt-Mittelhausen eingebrochen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, durchtrennten die Täter die Zeltumschließung und stahlen einen Bewegungsmelder sowie einen Sauger im Gesamtwert von fast 3000 Euro.

Wohnungsbrand in der Gerhart-Hauptmann-Straße

Ein technischer Defekt verursachte am Montagnachmittag in Erfurt einen Brand. In der Gerhart-Hauptmann-Straße war nach Polizeiangaben in der Wohnung einer 55-jährigen Frau ein Feuer ausgebrochen.

Ursache war ein defekter Wasserkocher. Dieser geriet in Brand, während die Mieterin nicht zu Hause war.

Zwar wurde das Feuer in kürzester Zeit gelöscht, der Schaden fiel allerdings beträchtlich aus. Sämtliche Möbel in der Küche fielen den Flammen zum Opfer. Alle Zimmer wurden durch Ruß in Mitleidenschaft gezogen. Die Wohnung ist unbewohnbar. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Handy gestohlen

In Erfurt gerieten am Montag zwei Männer in der Magdeburger Allee in Streit. Dabei wurde ein 25-Jähriger unvermittelt von dem anderen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Es folgte eine Rangelei. Dabei stürzte der 25-Jährige und verlor sein Handy.

Sein Kontrahent nahm das Handy an sich und verschwand in Richtung Lutherkirche. Der 25-Jährige blieb leichtverletzt zurück. Trotz unverzüglicher Fahndung sei der unbekannte Täter entkommen, teilt die Polizei mit.

Vom Krankenhaus ins Gefängnis

Zu einem Einsatz auf dem Erfurter Anger wurde die Polizei am Montagmorgen gerufen. Ein 34-jähriger Mann war Opfer einer Körperverletzung geworden.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann zwei Haftbefehle vorlagen. Die geforderte Geldstrafe von über 800 Euro konnte er nicht aufbringen. Nachdem die Verletzungen des Mannes im Krankenhaus versorgt wurden, ging es für ihn direkt in ein Thüringer Gefängnis.