Eine Schwerverletzte bei Unfall mit Schulbus in Gebesee

Bei einem Unfall in Gebesee im Landkreis Sömmerda gab es am Montag mehrere Verletzte. Wie die Polizei informierte, kollidierte am Morgen Auf dem Siedlungsweg ein Schulbus mit einem Auto. Die Fahrerin des Autos, die auf dem Herbslebener Weg unterwegs war und die Vorfahrt Schulbusses missachtet habe, wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.

In dem Bus befanden sich 16 Kinder, von denen zwei leicht verletzt wurden, aber nach einer ärztlichen Begutachtung das Krankenhaus wieder verlassen konnten.

Der entstandene Schaden an dem Bus betrage laut Polizei ca. 12.000 Euro.

