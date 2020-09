Im Ilm-Kreis sind bei einem Unfall zwei Frauen verletzt worden - eine davon schwer. Die 25-jährige Fahrerin war am Freitagabend aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Auto auf der Straße zwischen Plaue und Rippersroda in einer Linkskurve von der Straße abgekommen und geradeaus in einen Graben gefahren, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Sie erlitt leichte Verletzungen. Ihre 23 Jahre alte Beifahrerin wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus.