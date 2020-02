Erschreckend hohe Fahrerflucht-Zahlen in Thüringen

Bei mehr als jedem fünften Verkehrsunfall in Thüringen entfernen sich Beteiligte unerlaubt vom Unfallort. Konkret heißt das, dass bei den jährlich 56.000 bis 58.000 Unfällen im Freistaat rund 12.500 Unfallfluchten verübt werden. Das geht aus Zahlen des Thüringer Landesamtes für Statistik hervor. Für den Leiter des Instituts für Verkehrssicherheit beim TÜV Thüringen, Don DeVol, sind das „erschreckende Zahlen“.

Ein Großteil der Flüchtenden möchte sich laut DeVol „Zeit und Ärger ersparen“, zumal bei kleineren Unfällen wie Parkremplern das Entdeckungs- und Sanktionsrisiko oft gering sei. Auch das Kaschieren von Straftaten sei ein häufiger Grund. Laut „Handbuch gerichtliche Medizin“ ist mehr als ein Drittel der unfallflüchtigen Kraftfahrer alkoholisiert. Und auch Fahrer ohne Führerschein neigen laut TÜV-Experte DeVol verstärkt zur Flucht vom Unfallort.

Unfallflucht alles andere als ein Kavaliersdelikt

Dabei ist Unfallflucht alles andere als ein Kavaliersdelikt. Die Strafen reichen von Geldbußen bis zu Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren in schweren Fällen, ganz abgesehen von drohenden Punkten in Flensburg und möglichem Führerscheinentzug. Anders als allgemein vermutet, ist es beim Parkrempler auch nicht ausreichend, einen Zettel an der Windschutzscheibe mit den Kontaktdaten zu hinterlassen.

Ist der Besitzer des beschädigten Fahrzeuges nicht vor Ort, muss eine angemessene, zumutbare Zeit gewartet werden. Generell sollte man sich mindestens 30 Minuten in der Nacht und 60 Minuten am Tag gedulden. Sollte der Geschädigte nicht zeitnah zurückkehren, muss unverzüglich die Polizei informiert werden.

Laut den Daten des Landesstatistikamtes nimmt glücklicherweise die Häufigkeit der Fahrerfluchten bei Unfällen mit Personenschäden ab. Bei den rund 6800 Fällen im Jahr 2018 machten sich etwa 600 Beteiligte aus dem Staub, das sind 9 Prozent. Bei den 94 Unfällen mit Todesopfern gab es sogar nur eine Fahrerflucht, die obendrein aufgeklärt werden konnte. Von den insgesamt 12.500 Unfallfluchten wurden knapp 40 Prozent aufgeklärt.