Jena. Polizisten haben in Jena einen gesuchten Straftäter festnehmen können.

Fahndungserfolg: Polizei nimmt gesuchten Straftäter in Jena fest

Zielfahnder des Landeskriminalamtes Thüringen und der Kriminalpolizei Jena haben einen gesuchten Straftäter in Jena-Nord festgenommen. Der 34-jährige Mann aus Nordthüringen war wegen „umfangreicher Straftaten im Eigentumsbereich (z.B. Betrug und Diebstahl)“ zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt worden, teilte die Polizei mit. Der Mann war jedoch nicht zum Haftantritt erschienen. Die Staatsanwaltschaft Erfurt habe daraufhin einen Haftbefehl erlassen.

Die Fahnder verfolgten verschiedene Spuren des Mannes in Thüringen und angrenzenden Bundesländern. Schließlich konnte seine Flucht am Mittwoch in Jena beendet werden.

