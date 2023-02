Zu einem Brand ist es in der Nacht zum Samstag auf dem Gelände eines Autohauses in Meiningen (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) gekommen.

Feuer auf Autohausgelände verursacht in Meiningen enormen Schaden

Meiningen. Bei dem Feuer sind mehrere Fahrzeuge zerstört worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, da Brandstiftung vermutet wird.

Aus bislang noch ungeklärter Ursache brach am Samstag kurz nach Mitternacht (00.30 Uhr) ein Feuer auf dem Freigelände eines Autohauses in Meiningen aus. Laut Angaben der Polizei brannte zunächst ein Carport, von wo aus die Flammen dann auch auf mehrere Fahrzeuge übergriffen und diese zerstörten. Der dabei entstandene Sachschaden wird momentan auf 250.000 bis 300.000 Euro geschätzt. Nach den ersten Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. Die Ermittlungen führt nun die Kriminalpolizei in Suhl. Zeugen können Hinweise zum Tatgeschehen unter der Telefonnummer 03693 591-0 mitteilen.

