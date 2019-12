Ein Brand in einem Müllauto in Oberheldrungen löste am Montagmorgen einen Feuerwehreinsatz aus. Feuerwehrleute zogen den ausgekippten Müll auseinander und löschten das Feuer.

Oberheldrungen. Ein Brand in einem Müllauto in Oberheldrungen löst am Montagmorgen einen Feuerwehreinsatz aus. Gegen 8 Uhr gehen die Sirenen.

Die Ladung eines Müllautos hat am Montagmorgen in Oberheldrungen Feuer gefangen. Der Fahrer bemerkte den Qualm, der aus dem Laderaum des Fahrzeugs kam. Um Schlimmeres zu verhindern, lenkte er das Fahrzeug geistesgegenwärtig auf einen Feldweg an der Trift und kippte den brennenden Müll aus.