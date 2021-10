Filmreife Verfolgung: Mit 400 PS-Auto vergeblich vor Polizei geflüchtet und am Bach versteckt

Schmalkalden. Der Fahrer hatte alle Gründe für seine wilde Flucht vor der Polizei. Doch diese nahm in der Nacht in Schmalkalden ein jähes Ende.

Die Polizei selbst sprach nach dem größeren Polizeieinsatz in Schmalkalden von Igel: 1 zu Hase: 0. In der Nacht auf Sonntag wollte die Polizei in der Näherstiller Straße gegen 1.45 Uhr ein Fahrzeug kontrollieren, wobei es sich um einen 400 PS starken Audi RS3 handelte.

Der Fahrer hatte jedoch offenbar andere Pläne. Er gab Gas und setzte sich rasch vom "Bulli" der Polizei ab - kam allerdings nicht weit. Schon am Kreisverkehr in der Bahnhofstraße verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, überfuhr einen Fahrbahnteiler und das Verkehrszeichen, wodurch das Auto erheblich beschädigt wurde und auf einer Grünfläche ausrollte. Der Fahrer flüchtete zu Fuß weiter und versteckte sich im Bach der Schmalkalde, wurde jedoch von den Polizeibeamten entdeckt und kontrolliert.

Ohne Fahrerlaubnis, unter Drogen und Alkohol und mit Haftbefehl

Dabei gab der Mann zunächst falsche Personalien an, welche nach Durchsuchung seines Fahrzeugs aber ermittelt werden konnten. Wie sich herausstellte, hatte der 31-jährige Mann ausreichend Gründe für seine Flucht. So war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, stand unter Drogen und Alkohol und wurde zudem mit einem Haftbefehl gesucht.

Das Auto war lediglich angemietet und wurde sichergestellt. Auch die Feuerwehr musste wegen auslaufender Betriebsstoffe zum Einsatz kommen. Der Fahrer wurde nach einer Blutentnahme direkt in ein Gefängnis gebracht.

