Finanzverwaltung warnt vor Betrugs-SMS zu Steuerzahlungen

Erfurt/Gera Schock beim Piepsen des Handys! Per SMS wird über angebliche Steuerschulden informiert, gleichzeitig mit dem Gerichtsvollzieher gedroht. Was steckt dahinter?

In Thüringen treiben Betrüger ihr Unwesen, die von Privatpersonen per SMS angebliche Steuerschulden einzutreiben versuchen. Allein dem Finanzamt in Gera seien am Freitag zwei derartige Fälle bekannt geworden, teilte das Finanzministerium mit. In den SMS werde behauptet, es seien Steuern in Höhe von 499 Euro nicht gezahlt worden.

Die Kriminellen drohten den Empfängern der Textnachricht, das Geld durch Vollzieher eintreiben zu lassen. Die Thüringer Finanzverwaltung warnt eindringlich davor, auf die Forderungen einzugehen.

