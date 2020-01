Erfurt. Am Erfurter Hauptbahnhof hat ein junger Mann einer älteren Dame Hilfe angeboten und trug ihr die Koffer in den Zug. Was die Dame nicht bemerkte: der Unbekannte entwendete dabei ihre Geldbörse.

Freundliche Hilfe entpuppt sich als dreister Diebstahl

Jeder wird wohl angenehm überrascht sein, wenn von einem Unbekannten Hilfe angeboten wird, wie es gestern Nachmittag einer 80-jährigen Frau im Erfurter Hauptbahnhof passierte.

Beim Umsteigen bot ein junger Mann der Frau an, ihren Koffer in den Zug zu bringen. Glücklich bedankte sich die Dame bei dem Helfer, der noch weiteren Passanten beim Einsteigen Hilfe anbot. Wie die Polizei mitteilte, stellte die Frau erst im Zug fest, dass ihre Geldbörse aus der Handtasche entwendet worden war.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, Geldbörsen und Wertsachen in verschlossenen Innentaschen der Kleidung oder in einem Brustbeutel dicht am Körper zu tragen. Mitgeführtes Bargeld sei auf das notwendige Minimum zu begrenzen.

