In voller Ausdehnung brannte am Sonntagmorgen eine Lagerhalle auf dem ehemaligen Frischbackgelände in Arnstadt.

Frischback in Arnstadt steht erneut in Flammen

Eine rabenschwarze Qualmwolke zeichnet sich in der Morgendämmerung über Arnstadt ab. Rauchschwaden ziehen von der Ichtershäuser Straße in Richtung Norden. „Halten Sie Fenster und Türen geschlossen!“, warnt die Feuerwehr auf Faceboook. Aus gutem Grund: Am Sonntagmorgen brennt es erneut auf dem ehemaligen Firmengelände von Frischback. Erst am 26. Oktober gab es einen Großeinsatz der Feuerwehren in der einstigen Großbäckerei, die seit Monaten leer steht.