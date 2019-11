Sömmerda. Am Freitag lieferte sich ein gesuchter Mann in Sömmerda mit der Polizei ein Versteckspiel.

Gesuchter Mann versteckt sich vor Polizei im Küchenschrank

Am Freitag wurde durch die Polizei in einer Wohnung eine größere Menge Betäubungsmittel aufgefunden und beschlagnahmt. Gesucht hatten sie eigentlich einen mit Haftbefehl gesuchten Mann, der in der Wohnung allerdings nicht aufzufinden war.

Das aufgefundene Drogen-Angebot reichte von Cannabis über Amphetamin bis hin zu Ecstasy-Tabletten.

Der Gesuchte wurde wenig später in einer Nachbarwohnung in einem Küchenunterschrank entdeckt und konnte festgenommen werden.

Am Sonntag wurden dann bei einem weiteren Gesuchten mehrere Cannabispflanzen entdeckt. Der Hobbygärtner verzichtete bei seiner Festnahme auf ein Versteckspiel.

Die beiden Männer haben nun vorerst ihren Lebensmittelpunkt in die Justizvollzugsanstalt und warten dort auf ihre Verfahren.