Gewaltbereite Demonstranten, brennende Blockaden - Polizei übt in Ohrdruf

Ohrdruf. Die Thüringer Polizei hat eine Landeseinsatzübung auf dem Standorttruppenübungsplatz der Bundeswehr in Ohrdruf durchgeführt. Das Übungsszenario war ein komplexes Versammlungsgeschehen.

Die Übung wurde im Auftrag der Landespolizeidirektion durch die Bereitschaftspolizei vorbereitet, deren geschlossene Einsatzeinheiten gemeinsam mit den Einsatzzügen der Landespolizeiinspektionen Erfurt, Gera, Gotha, Jena, Nordhausen, Saalfeld und Suhl trainierten.

Das Übungsszenario umfasste ein komplexes Versammlungsgeschehen gegensätzlicher politischer Gruppierungen in Bezug auf die andauernde Corona-Pandemie. Die Aufgaben, welche durch die eingesetzten Polizeikräfte bewältigt werden mussten, umfassten den Umgang mit gewalttätigen Aktionen von Demonstranten in Form von Verhinderungsblockaden, die Reaktion auf die Errichtung von Barrikaden und deren in Brandsetzung, Busanreisen gewaltbereiter Gruppierungen bis hin zum unfriedlichen Verlauf einer Demonstration und deren Auflösung.

Hier flüchten Täter, nachdem sie einen Brandsatz gelegt haben. Foto: Landespolizeidirektion Thüringen

Hierbei stand im besonderem Fokus, das Handeln der Einsatzzüge der Landespolizeiinspektionen unter einer einheitlichen taktischen Führung als Einsatzhundertschaften zu trainieren. Weitere Übungsziele waren die direkte Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Einsatzeinheiten der Bereitschaftspolizei im Rahmen der sachverhaltsbezogenen Bearbeitung von gewaltbereiten Gruppierungen (z. B. bei Identitätsfeststellungen und Gewahrsamnahmen), sowie die zielgerichtete Identifizierung und Festnahme von erkannten Straftätern aus dem Versammlungsgeschehen heraus.

An der Landeseinsatzübung nahmen mehrere hundert Einsatzbeamten/innen teil. Ebenso beteiligt waren technische Einsatzkomponenten der Bereitschaftspolizei, wie z. B. ein taktischer Lautsprechertrupp zur kommunikativen Beeinflussung gewaltbereiter Versammlungsteilnehmer, ein Sonderwagen zur Beräumung von brennenden Blockaden und eine Polizeidrohne zur Dokumentation und Beweissicherung von Straftaten.